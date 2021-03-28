197 يوما من القصف الصحراوي المتواصل على قوات “المخزن”

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197 يوما من القصف الصحراوي المتواصل على قوات “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ137، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن”  في منطقة أودي الزيات بقطاع الفرسية.

أما نهار اليوم الأحد فقد استهدف جيش “البوليزاريو” قواعد الإحتلال المغربي بمنطقتي أكويرت ولد أبلال وروس السبطي بقطاع المحبس.

كما تم استهداف منطقة  لثراثيات بقطاع الكلتةحسب نفس البيان العسكري.


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