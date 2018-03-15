2 “شكاير” لكل عائلة.. ورفع دعم الدولة عن الحليب!

الحكومة أقرت الدعم بمعدل 5 أفراد فقط لكل عائلة

إعداد العصائر و «الفلان» بالحليب المدعّم ممنوع حتى داخل البيوت

حددت الحكومة أوجه الدعم الجديدة التي ستعتمدها عقب إنهاء العمل بالطريقة التقليدية، حيث سيتم منح بطاقات خاصة لمستحقي الدعم، مع تحديد الكمية التي سيستفيد منها كل مواطن يوميا أو أسبوعيا، وبصفة خاصة مادة الحليب التي أصبحت تخلق طوابيرا كبيرة بعد تحويل كميات كبيرة عن وجهتها الحقيقية.

وكشفت مصادر رسمية في تصريح لـ النهار، عن تحديد الحكومة لقيمة الدعم الخاص بأكياس الحليب، والتي ستكون بقيمة كيسين لكل عائلة، حيث تم تحديد متوسط عدد أفراد العائلة بـ5 أشخاص، إذ ستضع الدولة على عاتقها منح كل عائلة مستحقة للدعم ما قيمته كيسين من الحليب يوميا، وذلك لتفادي مواصلة الدعم العشوائي من جهة واستغلال هذه في أشكال أخرى.

وأكد مصدر «النهار»، بأن الدولة غير مسؤولة عن الاستغلالات الأخرى لمادة الحليب حتى إن كانت الأسرة معوزة، على غرار استغلاله في إعداد العصير أو «الفلان»، حيث سيكون من حق كل عائلة تدخل ضمن البطاقية الوطنية المستحقة لدعم الدولة كيسين من الحليب يوميا فقط، وذلك بمعدل عائلة من 5 أفراد.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تخفيف فاتورة استيراد بودرة الحليب التي كانت الدولة تفكر في زيادة كميتها بسبب الطوابير الطويلة التي كانت توحي بعدم كفاية الكمية المنتجة لتلبية طلبات المستهلكين، قبل أن تثبت التحقيقات التي فتحتها وزارة التجارة بأن البودرة توجه لاستغلالات أخرى تجارية كالياغورت والجبن وكذا الألبان.

وكانت «النهار» تطرقت في وقت سابق، إلى أن الحكومة تتجه إلى وقف الدعم العشوائي للمواد الغذائية الأساسية وبحث طريقة معينة تمكنها من توجيه الدعم لمستحقيه فقط، على غرار إعداد بطاقية وطنية للمعوزين.

وستعرف أسعار الحليب بعد رفع الدولة دعمها لهذه المادة ارتفاعا في السوق لم تحدد مصادر «النهار» قيمته الحقيقية عقب وقف الدعم عنها.