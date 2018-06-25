20 ألف مسكن واجد في 5 جويلية.. وتوزيع السكن في الفيشطات

إطلاق كل مشاريع LPA سبتمبر المقبل على أقصى تقدير مصدر.. مسؤول لـ النهار:

عمليات التوزيع ستكون على 48 ولاية دفعة واحدة مع توحيد التواريخ

راسلت وزارة السكن والعمران والمدينة ولاة الجمهورية على مستوى 48 ولاية لمنحها الأرقام النهائية الخاصة بالمساكن الجاهزة للتوزيع، يوم الخامس من شهر جويلية المقبل، حيث تقرر توزيع مختلف «الكوطات» من المساكن بمختلف الصيغ حصريا خلال المناسبات والأعياد الوطنية بداية من الخامس من شهر جويلية المصادف للذكرى 56 لعيد الاستقلال، حيث تم إحصاء إلى غاية الساعة ما يقارب 20 ألف مسكن جاهز.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن، أن المساكن الجاهزة والمقرر توزيعها، خلال 5 جويلية المقبل، تقارب 20 ألف مسكن إلى غاية الآن، وحسب الحصيلة التي قدمها الولاة لمصالح وزارة السكن، فسيتم توزيع مساكن بصيغة «عدل» والترقوي العمومي والسكن الريفي والاجتماعي العمومي والبرامج القديمة من مساكن التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم.

وحسب ذات المصدر، فإن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد قرر بأن عملية توزيع السكن في المستقبل ستكون متزامنة وعلى مستوى كل ولايات الوطن، ولن يكون هناك توزيع في الولايات بشكل منفرد.

كما أن عمليات التوزيع والحملات التي ستنظمها وزارة السكن مستقبلا ستكون خلال المناسبات الوطنية ولن تكون بصورة عشوائية، مؤكدا أن هذه العملية ستساعد وزارة السكن على ضبط رزنامتها، فضلا عن إظهار الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع السكن.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر النهار، بأن وزير السكن قد أعطى تعليمات صارمة لكل مديري السكن ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري بإطلاق كل مشاريع الترقوي المدعم التي تم إعلان مناقصاتها واختيار المرقين العقارين الدين سيقومون بإنجازها في شهر سبتمبر كأخر آجل.

وتجدر الإشارة إلى أن كل مشاريع الترقوي المدعم التي وافقت عليها وزارة السكن تم إطلاق المناقصات الخاصة بها، وهذا على مستوى كل ولايات القطر، على أن تتراوح مدة الأشغال بها 18 شهرا للمشاريع الصغيرة و24 شهرا للمشاريع الكبيرة.