20 سنة سجنا لرعية نيجيري قتل صديقه في سكيكدة

أخبار الجزائر
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20 سنة سجنا لرعية نيجيري قتل صديقه في سكيكدة
بقلم هواري شالخ

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، اليوم الاثنين،  15 سنة سجنا لرعية نيجيرية قتل صديقه.

وتعود حيثيات القضية إلى أواخر مارس 2017  لحدوث مناوشات كلامية ساخنة بين الضحية والجاني على قطعة 50 دج.

حيث ترصد على ضحيته وباغته في غفلة من أمره بضربة من الخلف قبل أن يوجه له طعنة بواسطة مقص على مستوى الرقبة.

ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن.

وأثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه مصرحا بأنه لم يكن ينوي قتل صديقه لأن الأخير هو من بادر بالاعتداء عليه مرتين.

والتمس ممثل النيابة 20 سنة سجنا مؤكدا بأن التهمة ثابتة في حق المتهم بدليل ترصده للضحية من أجل تنفيذ الجريمة.

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