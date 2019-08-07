200 حاجا جزائريا يقضون ليلة بيضاء في الشارع بمكة المكرمة

قضى 200 حاجا جزائريا من وهران، ليلة بيضاء في الشارع بمكة المكرمة، بعد الحالة الكارثية التي وجدوا عليها فندق شروق الضيافة.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار اون لاين”، ينحدر هؤلاء الحجاج من ولاية وهران، وقدموا بتاريخ 1 أوت من إلى المدينة المنورة.

وتم أمس استقدامهم إلى مكة لإسكانهم في فندق شروق الضيافة، حيث وصلوا على الساعة الواحدة صباحا واصطدموا بالحالة الكارثية للفندق.

وحسب ذات المصدر، فإن الفندق المذكور لا يمتلك مدخلا رئيسيا على الشارع، بل يجب مرور أحد الأزقة الضيقة للولوج إليه.

ناهيك عن حالة الغرف القديمة والضيقة، وغياب المكيفات والحمامات، حسب أحد الحجاج.

وقد قضى 200 حاج ليلة بيضاء في الشارع المحاذي لإبراهيم الخليل، ولازالوا لحد الساعة جالسين على الأرصفة مع أمتعتهم.

وذكر أحد الحجاج أن السلطات السعودية بهيئتها من وزارة الحج، تدخلت لإيجاد حل لهذا المشكل وتقرر إعادة نقلهم وإسكانهم في فندق آخر.