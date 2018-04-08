2000 موعد مجاني لطلب “الفيزا” إلى فرنسا يوميا

قال السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور، أنه تم منح 410 ألف تأشيرة سنة 2017 منها بالعاصمة.

كما قال السفير خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح مركز دفع فيزا، أنه يوجد 2000 موعد مجاني يوميا.

وهو مضمون في موقع VFS، مشيرا أن المواعيد مفتوحة حتى قبل 60 يوما.

مضيفا ذات المتحدث أن القانون لا يمنع الوسطاء من أن يحجزوا المواعيد.

كما أكد كزافيي دريونكور أنه لن يتم السماح لأي موظف أن يتوسط أو يمنح موعدا للزبائن.

مشيرا أنه يسمح بادخال الهواتف، لكن يجب اطفاءها ومنع الحديث أو التصوير.

من جهة أخرى قال أن أكثر من 10 آلاف طالب تأشيرة تم مساءلتهم، لتعارض تصريحاتهم وحقيقة السفر.