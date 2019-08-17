230 مليار سنتيم للمشاريع السكن بتقرت

كشف، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود أنّه تم تخصيص غلاف مالي قدره 230 مليار سنتيم للمشاريع المتعلقة بالسكن بتقرت.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإنّ الوزير لا يزال يواصل زيارته التفقدية لعدة مشاريع تخص قطاعه عبر كامل إقليم الولاية.

حيث حطّ الرّحال اليوم السبت بالولاية المنتدبة تقرت، أين ترأس إجتماعا تقييميا خصص لواقع القطاع بالولاية.

حيث أكّد الوزير خلال تدخله أنّ الدولة تسعى جاهدة إلى بعث جميع المشاريع على المستوى الوطني، لاسيّما ولاية تقرت.

أين كشف بأنّه تم تخصيص لها غلاف مالي جد معتبر يقدر بـ230 مليار سنتيم.

موجه للتهيئة الخارجية والشبكات المختلفة للسكنات والتجزيئات الإجتماعية، وكذا التجمعات الريفية، وفقا لنفس المصدر.

كما خصص للولاية حصة سكنية مقدر بـ750 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و600 إعانة ريفية.

كما وقف الوزير على مشروع إنجاز 800 مسكن عمومي إيجاري و300 مسكن assur immo.

كما تفقد أيضا مشروع 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، ومتوسطة بحي 1190 مسكن. يُضيف البيان.