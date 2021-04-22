بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر إلى أكثر من 26 مليون منهم 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأوّل مرة خلال فترة الحجر.

ووفق تقريرdatareporal 26 مليون شخص يستخدم الإنترنت في الجزائر بينهم 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأول مرة خلال فترة الحجر.

وفي تصريح خص به التلفزيون العمومي قال المدير فرعي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان 26 مليون مستخدم الإنترنت في الجزائر

وأضاف نابي علي أن عدد المستخدمين إرتفع في فترة الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

كما إعتبر ذات المسؤول ان مزايا التوقيع والتصديق خيار استرتيجي يمكن القضاء من خلاله على البيروقراطية.