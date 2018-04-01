26 مُناصر لشبيبة سكيكدة رهن الحبس !

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بسكيكدة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بإيداع 26 شخصا الحبس المؤقت و5 آخرين تحت الرقابة القضائية.

عن تهم تتعلق بالضرب والجرح العمديين، الإخلال بالنظام العام، التجمهر غير المسلح، وتحطيم ملك الغير، فيما تم الإفراج عن 8 قصر.

وتم توقيفم المعنيين على خلفية الأحداث التي شهدها ملعب 20 ـوت والأحياء المجاورة له بعد نهاية مباراة الشبيبة المحلية وفريق اولمبي الشلف.

والذي انتهى بالتعادل بين الفريقين وهي النتيجة التي ادت بمناصري الفريق للدخول في تصادمات مع رجال الامن ما اسفر على اصابة 33 شخص.