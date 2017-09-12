الأولى ضبط بحوزة عناصرها أوراق مزيفة بقيمة 5 ملايين

الشبكتان يمتد نشاطهما إلى ولايات سطيف والوادي وتبسة

فككت، مساء أول أمس، مصالح الدرك الوطني ببلدية الجزار جنوبي باتنة، عصابة وطنية متكونة من 3 أفراد ينحدرون من ولاية سطيف، اختص نشاطها في تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دج وطرحها للتداول بالسوق الوطنية، حيث مكّنت العملية من حجز ما يقارب 50000 دج مزورة كانت على متن سيارة من نوع «بيجو 306» بوسط مدينة الجزار، وبالتحديد قرب العيادة متعددة الخدمات.

وقد تم كشف نشاط هذه العصابة عقب تلقي مصالح الدرك الوطني بلاغا من بائع بأحد الأكشاك في المدينة، بخصوص اكتشافه ورقة نقديّة مزورة من فئة 2000 دج تسلمها من زبون اشترى من عنده بعض المقتنيات، ومن خلال التدخل الفوري لرجال الدرك الوطني والتحقيقات مع الشابين اللذين كانا على متن السيارة المذكورة، تم العثور بعد عملية التفتيش على المبلغ المزوّر، وهو أوراق نقدية من فئة 2000 دج، أين اقتيد الموقوفان نحو مقر الدرك الوطني لمواصلة التحقيقات، مع تمديد الاختصاص نحو ولاية سطيف أين يقطنان، في الوقت الذي يتواجد المشتبه فيه الثالث في حالة فرار. وحسبما عُلم من مصادر مطلعة، فإن هؤلاء يتعمّدون التنقل خارج الولاية لصرف تلك الأموال المزورة من دون التعرف عليهم، وما زالت التحقيقات متواصلة لكشف المصادر الرئيسية لعملية التزوير. من جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك الوطني بآريس شمال باتنة، من حجز 17 ورقة خام «خضراء وبيضاء» معدة لتزوير العملة الصعبة «الأورو»، مع توقيف شخصين جارٍ التحقيق معهما في القضية. وحسبما أفادت به مصادرنا، فإن تلك الأوراق تم تهريبها من ولاية ورڤلة باتجاه ولاية تبسة، حيث من المحتمل تورط شبكة وطنية أخرى في القضية .

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باتنة

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