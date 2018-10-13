29 مليون حساب “فايسبوك” يتعرض للقرصنة وسرقة معلومات حساسة

أعلنت شركة “فايسبوك” أمس الجمعة، بأنه تم قرصنة 29 مليون حساب تابع لتطبيقها، من طرف قراصنة بشكل غير قانوني خلال الهجوم الأخير شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الشركة إن”المخترقين تمكنوا من الوصول إلى 15 مليون حساب، وسرقوا معلومات حساسة بما في ذلك إسم المستخدم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني”.

أما بالنسبة الـ14 مليون شخص الأخرين، تمكن المهاجمون من الوصول بشكل غير شرعي إلى بيانات،

والمتمثلة في الإسم والجنس، والدين والموقع الجغرافي وتاريخ الميلاد والعمل والوضع التعليمي.

من جهة أكدت أن الهجوم الذي إستغل نقطة الضعف هذه، إكتشف يوم 24 سبتمبر وتم معالجته بعد يومين لتأمين حسابات الملايين من المستخدمين.

كما أوضحت أن الهجوم من الهاكر لم يشمل تطبيقاتها وأجهزتها الأخرى مثل ماسنجر.