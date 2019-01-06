3 وفيات و8 حالات اختناق بالغاز في قسنطينة خلال يومين

أخبار الجزائر
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3 وفيات و8 حالات اختناق بالغاز في قسنطينة خلال يومين
بقلم شهرزاد مزياني

كشف المكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية بولاية بقسنطينة، عن تّم تسجيل 8 ضحايا و 3 وفيات خلال 48 ساعة الأخيرة بالولاية اختناقا بالغاز .

وخلال اتصال مع قناة النهار، قال نور الدين طافر، إنّه رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالحهم، لتفادي مثل هذه الحوادث غير أنه يتم تسجيل حوادث بشكل يومي تقريبا.

مشيرا لحالات إنقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة، جراء إستنشاقهم للغاز المنبعث من مدفأة المنزل بحي فضيل بن يزار ولاية قسنطينة ليلة السبت إلى الأحد.

الضحايا الأربعة، تتراوح أعمارهم بين 18 و80 سنة، تسبب لهم انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، دوران على مستوى الرأس وإرتفاع في ضغط الدم.

حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي إبن باديس من طرف الحماية المدنية


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