3 جرحى في حادثي مرور بتبسة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا على مستوى اقليم ولاية تبسة، حسب بيان للحماية المدنية.

وذكر المصدر أن الحادث الأول وقع على مستوى المكان المسمى “دوار الطباڨة”، تمثل في انقلاب سيارة سياحية،

حيث أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 60 سنة (الام متعددة) تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الكويف.

أما الحادث الثاني وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين الفضة، وتمثل في انقلاب سيارة سياحية،

أسفر عن إصابة شخصين إصابات متعددة اعمارهما (25 و27 سنة)، تم اسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بالجرف تبسة.