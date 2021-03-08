3 سنوات حبسا لأنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل

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3 سنوات حبسا لأنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل
بقلم ياسمينة دهيمي

حكَم مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين، على الرئيس المدير العام لمجمع النهار، محمد مقدم، بـ 3 سنوات حبسا نافذا في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل.

كما قضى ذات المجلس بغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف مع مصادرة المحجوزات في قضية العقيد “اسماعيل”.

ويتابع أنيس رحماني بتهم تتعلق بتسجيل وبث مكالمة هاتفية دون حصوله على إذن مسبق.

وبرأ المجلس الزميل أنيس رحماني من تهم القذف ضد الجيش لقائد عسكري خلال تأدية مهامه وإهانة موظف خلال تأدية مهامه.

وخلال استجوابه من طرف المحكمة، نفى محمد مقدم تورطه في تهم تهديد الوحدة الترابية أو القذف بحق مؤسسة الجيش.


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