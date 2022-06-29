3 سنوات حبسا نافذا للعسكري السابق محمد بن حليمة

سلطت محكمة القطب المتخصص في الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. اليوم الاربعاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج. في حق العسكري السابق المتهم الموقوف بن حليمة محمد عزوز، فيما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم. ” د.نور الاسلام” مسبوق قضائي ينحدر من عين فكرون بأم البواقي.

وجاءت متابعة الدركي السابق بعد شكوى تقدم بها رئيس أمن دائرة عين فكرون بأم البواقي. تفيد تعرضه للتشهير من قبل هذا الاخير عبر قناته على اليوتوب. يتهمه بالفساد وقام بنشر رقم هاتفه الشخصي، ما جعله عرضة للسب والشتم والتهديد. من طرف العشرات من المواطنين مما الحق اساءة إلى شخصه ومنصبه وقتها.

المتهم “بن حليمة محمد عزوز” صرح أنه صاحب قناة على اليوتوب. يقوم من خلالها بنشر مواضيع في إطار مكافحة الفساد. وأنه نشر لموضوع الكوميسار احسان .س” بحكم أنه يعلم ان جميع السلطات الأمنية تتبع قناته.

وأضاف ذات المتحدث، أنه ينشر كل ملفات الفساد حتى يتم فتح تحقيق بموجبها لضع حد للفساد. وأكد أنه لم يشهر بالكوميسار المذكور وإنما أعاد نشر الموضوع. ولم يتحدث بشكل مباشر على هذا الاخير بقناته وإنما تطرق إليه وفقط. نافيا الاتصال به هاتفيا أو تهديده رغم الفساد وال”حقرة” التي تعرض لها الكثيرون على يده.