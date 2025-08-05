3 سنوات حبس نافذ لعصابة حاولت تهريب المهاجرين إلى إسبانيا

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي ب3 سنوات حبس نافذ نافذ ل 5 أشخاص.

ويتعلق الأمر بكل من “غ.إ”، “غ.م”، “ت.س”، “ج.م.أ”، “غ.م” بعدما قاموا بتنظيم رحلة الإبحار السري إلى إسبانيا.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت معالجتها من طرف فرقة مكافحة التهريب والإتجار بالأشخاص. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. عن طريق تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية.

حيث ضبط بحوزتهم جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي، بما فيها القارب المجهز بمحرك بحري.

المتهمون كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المرشحين للهجرة إلى إسبانيا. انطلاقا من منطقة عين طاية بالعاصمة. وذلك مقابل دفعهم مبالغ مالية معتبرة وصلت قيمتها 950 مليون سنتيم.

وبعد تحويلهم إلى العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وتعريض حياة قاصر للخطر، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وحكم عليهم بالحبس.