3 سنوات سجنا نافذا لصاحب فندق في سطيف

أصدرت، هيئة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سطيف، حكما يقضي بتسليط عقوبة 3 سنوات نافذا في حق صاحب فندق بوسط مدينة سطيف.

وهو نفس الحكم الذي التي تم تسليطه على مسير الفندق، فيما تم إدانة فتاتين وشخصين اخرين بأحكام متفاوتة. لتورطهم في قضية شبكة دعارة وتحويل الفندق إلى فضاء لممارسة الرذيلة.

هذا ونشير، إلى أن صاحب الفندق تم تسليط عليه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في المحكمة الابتدائية. قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 3 سنوات من طرف هيئة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سطيف.

مع إصدار قرار يقضي بغلق الفندق لمدة سنتين مع سحب رخصة الاستغلال من المتهم.

تجدر الإشارة إلى ذلك، أن هذه الشبكة تم الاطاحة بها من طرف عناصر الامن، بعد تفتيش الفندق.

حيث تم توقيف 19 شخصا، وقد تم تحويلهم أمام قاضي المثول الفوري.

أين تم إيداع 6 منهم الحبس المؤقت، من بينهم صاحب الفندق والمسير و4 أشخاص آخرين من بينهم فتاتان تنشطان ضمن الشبكة.

كما أصدر القاضي قرارا يقضي بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.