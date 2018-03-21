3 سنوات سجنا نافذا لممثل حزب 54 بالطارف بتهمة تزوير المحررات الرسمية

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الطارف في دورتها اليوم الأربعاء بثلاث سنوات سجنا نافذا للممثل الولائي لحزب 54،

والمدان بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام المدان (أ.ع 56 سنة) والمنحدر من بلدية بوحجار، الحدودية

باعتباره رئيسا للمكتب الولائي لحزب فوزي رباعين بتزوير محضر اللجنة الولائية الانتخابية باستبدال القائمة الاسمية لتشريعيات 2017،

الأمر الذي دفع بمصلحة التنظيم والشؤون العامة إلى اخطار الوالي الذي حرك الدعوى واثناء التحقيق تم ايداع المتهم انذاك الحبس الاحتياطي.

وكيفت غرفة الاتهام الجريمة بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.