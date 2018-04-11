3 عسكريين من بجاية ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك

استشهد 3 عسكريين من ولاية بجاية، في حادث سقوط الطائرة العسكرية بعد إقلاعها بمطار بوفاريك.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع” للنهار”، فإن عملية الإتصال بعائلات الشهداء جارية

من أجل الحصول على صورهم ومزيد من المعلومات.

وينحذر الشهيد الذي تظهر صوته أذناه من قرية ايث بوجيط بلدية درقين، التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي منذ عامين.