3 عسكريين من بجاية ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك

استشهد 3 عسكريين من ولاية بجاية، في حادث سقوط الطائرة العسكرية بعد إقلاعها بمطار بوفاريك.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع” للنهار”، فإن عملية الإتصال بعائلات الشهداء جارية
من أجل الحصول على صورهم ومزيد من المعلومات.
وينحذر الشهيد الذي تظهر صوته أذناه من قرية ايث بوجيط بلدية درقين، التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي منذ عامين.
التعليقات (1)
الله يرحم الشهداء … الصبر و الصلوان لأهاليهم
أما بعد :
مهما كان سبب تحطم الطائرة و نعلم أن هذا قضاء من الله سبحانه و تعالى و لكن هل تعلمون أن أسطول الطائرات للجيش قديم جدا (30 سنة) و يلزم تجديده و المسؤؤولون بوكرش و جماعتو لم تكفيهم حادثة أم البواقي و موت 90 من أبناء الشعب …ثم يقلك قدرها ربي و صرات و كاين عطب تقني ……لملذا لا يتم تحديث الأسطول بطائرات جديدة ياخي الميزانية تاعكم برك 11 مليار دولار سنويا …أين تذهب هاته الأموال …… يلزم المقاطعة امالا ..””مانركبش- خليها مقاريا “”