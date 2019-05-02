3 ملايير دينار لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بسكيكدة 

تدعمت ولاية سكيكدة مؤخرا، بمشروع لإنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف في بلدية فلفلة.

حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح مديرية الموارد المائية، فإن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج القطاعي الممركز.

حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي يقارب الـ3 ملايير دينار لهذا المشروع على أن يتم تسليمه في آجال لا تتعدى الـ24 شهرا.

وسيساهم هذا المشروع فور دخوله حيز الخدمة في تجميع كل المياه المستعملة، للتجمعات السكنية الحضرية لفلفلة وما جاورها.

ومن ثمة وضع حد نهائي لعملية تفريغ وتصريف تلك المياه، على مستوى البحر والأودية والشعاب.

مما سيساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي والمائي من التلوث، ناهيك عن توحيد مصبات المياه القذرة.