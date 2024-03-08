3 ميداليات ذهبية وفضية للرياضيين الجزائرين في ألعاب أكرا  

تألق الرياضيون الجزائريون في الألعاب الإفريقية التي تجري بالعاصمية الغانية أكرار على غرار أبو ريش لويزرة وسالمي علاء الدين و حلاسة أيوب أيوب أنيس وسيليان ويكان.

وتحصلت الرياضية المتألقة أبو ريش لويزة على ميدالية ذهبية في وزن 55 كلغ، كما تحصل سالمي علاء الدين على ميدالية ذهبية في وزن 60 كلغ.

إلى جانب ذلك، تحصل حلاسة أيوب أنيس على ميدالية ذهبية هو الاخر في وزن 67 كلغ، و ميدالية فضية لسيليا ويكان في وزن 50 كلغ.