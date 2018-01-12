3 نوادي مُحترفة تغادر كأس الجمهورية من الدور الـ16 !

شهد الدور الــ16 من منافسة كأس الجمهورية مفاجآت بالجملة، بإقصاء ناديين من الرابطة المحترفة الأولى ونادي آخر من الرابطة المحترفة الثانية.

ويتعلق الأمر بنادي بارادو الذي أقصي بضربات الترجيح أمام نادي مولودية البيض على ملعب هذا الأخير.

فيما حسم إتحاد بلخير عن ولاية قالمة هو الآخر تأشيرة التأهل للدور الثمن النهائي أمام أولمبي المدية بضربات الترجيح.

وجاءت نتائج مباريات اليوم على النحو الآتي :

مولودية البيض 1-1 نادي بارادو (تأهل البيض ض.ت)

إتحاد بلخير 0-0 أولمبي المدية (تاهل بلخير ض.ت)

جمعية عين مليلة 0-0 إتحاد الاخضرية (تاهل عين مليلة ض.ت)

دفاع تجانانت 2-1 مولودية سعيدة

مولودية حساسنة 1-2 مولودية بجاية

شباب الزاوية 1-0 نجم مقرة

شباب بلوزداد 2-0 جوم حي الوسط اليزي