3.19 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2019

الوطني
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3.19 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2019
بقلم شهرزاد مزياني

ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر، إلى 3.19 مليار دولار، خلال النصف الأول من   2019 مقابل عجز قدر بـ 2.84 مليار دولار سجل في نفس الفترة من سنة 2018.

وحسبما أوردته “وأج”، نقلا عن المديرية العامة للجمارك، أن صادرات  الجزائر بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 18.96 مليار دولار

مقابل 20.29 مليار دولار صدرتها خلال  نفس الفترة من 2018 أي انخفضت بنسبة 6.57 بالمائة، حسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك.

أما الواردات فقد بلغت 14ر22 مليار دولار مقابل 14ر23 مليار دولار لسنة 2018 مسجلة بذلك انخفاض ب  30ر4%.


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