30 ثانية “روطار” ترجع للدار..في “البيام” و”الباك” !

وزارة التربية قررت تشديد الإجراءات لمنع أي تسريب للأسئلة

قررت وزارة التربية الوطنية التلاميذ، منع التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي «البيام» و«الباك»، من الدخول إلى الأقسام لاجتياز الامتحانات في حال تأخر ولو بـ30 ثانية عن الساعة المحددة في البرنامج، عوض السماح لهم بالدخول قبل ربع ساعة، كما كان معمولا به، وذلك من أجل تفادي أية محاولات لتسريب الأسئلة عبر نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماع، حيث سيمس القرار الأساتذة الحراس والإداريين.

وطلب المفتشون ورؤساء مراكز الامتحان من الأساتذة الحراس والإداريين ضرورة الحرص على تطبيق التعليمات المتعلقة بحراسة الامتحان بكل حذافرها لضمان السير الحسن للامتحان، ومن بين التعليمات التي تلقاها الإداريون والأساتذة الحراس حرمان التلاميذ الذين يتأخرون على الامتحان بـ30 ثانية عن الموعد المحدد، أين أمرتهم بغلق الأبواب مراكز بعد ذلك،

وفي هذا الصدد، شدد رؤساء المراكز خلال اجتماعهم مع الأساتذة المكلفين بالحراسة على للالتحاق بمراكز الامتحان قبل نصف ساعة قبل الوقت المحدد للدخول، فيما سيتم فتح الأبواب أمام التلاميذ خلال نفس الفترة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أوصت الأساتذة بعدم الجلوس داخل قاعات الامتحان والقيام بدورهم في الحراسة لإفشال أي محاولات للغش، كما ذكر المفتشون خلال الاجتماعات بضررة احترام التعليمات القاضية، بعدم إحضار الهاتف النقال أو استعماله مهما كانت الأحوال، وتأتي هذه الإجراءات لمنع أي تسرب أو غش لتجنب ما حدث السنوات الماضية.

ومن بين الممنوعات أيضا تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار، والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب، كما يمنع تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان أو الجلوس أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال.

وطالبوهم أيضا بالالتزام عند نهاية الاختبار بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة، والتأكد من أن طليعة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء.