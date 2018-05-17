 30 مطعم كشفي بالجزائر العاصمة خلال شهر رمضان

تشرف محافظة الكشافة الإسلامية لولاية الجزائر خلال شهر رمضان على تنظيم 30 مطعما لإفطار تقديم أزيد من 4 ألاف وجبة يوميا.

يشرف على هذه المطاعم قرابة 650 عضو كشفي الى جانب متطوعين تحت اشراف الولاية ومن تنظيم الكشافة الإسلامية والمحسنين.

عدد الوجبات التي توفرها هذه المطاعم يفوق 3 ألاف وجبة يوميا، تضاف إلى 650 وجبة توزع على العائلات.

فيما تجاوز عدد القفف الرمضانية الموزعة على العائلات المعوزة ألفي قفة خاصة على مستوى 30 بلدية مصنفة مع البلديات الفقيرة.

سيتم فتح مطاعم الإفطار الجماعي بمحاذات الطريق السريع الكاليتوس وبعض محطات المسافرين.

لتمكين السائقين وعابري السبيل وعائلاتهم ممن تعذر عليهم الوصل مبكرا لمنازلهم من تناول وجبات ساخنة وفي أجواء مميزة.

وأبرز المسؤول أنه سيتم بداية من 5 رمضان إلى غاية 27 منه تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على مستوى المسجد الكبير بالعاصمة.

بمشاركة 400 مترشح من البنين والبنات موزعين على 5 أفواج بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر.

وستساهم الكشافة الإسلامية بالعاصمة مع نهاية شهر رمضان في توزيع 500 لباس للأطفال اليتامى بمناسبة حلول عيد الفطر.

تحت شعار “الإبتسامة للجميع” فضلا على عملية ختان لفائدة 250 طفل يتراوح سنهم ما بين 2و 6 سنوات.