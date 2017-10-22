اختتمت سهرة أمس بولاية بجاية فعاليات البطولة الأفرومتوسطية للرفع بالقوة في نسختها الأولى بعد ثلاثة أيام من المنافسة.

وشهدت المنافسة تألق عناصر المنتخبات الوطنية حيث أحرزوا 23 ميدالية ذهبية و7 فضيات.

وإعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرفع بالقوة موسى مسوار أن مستوى هذه المنافسة جد عالي.

كما أثنى على النتائج المسجلة من قبل عناصر مصر وليبيا حيث حققوا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وشارك في المنافسة 105 رياضي يمثلون 09 دول هي الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، جنوب افريقيا، الكاميرون، كوت ديفوار، فرنسا وليكسمبورغ.