300 ألف مليار «كريدي» لمركب الحجار

تلقت كافة البنوك العمومية، نسخا من التوقيعات الإلكترونية للمتصرفين الإداريين الذين عينتهم السلطات على رأس المجمعات.

التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضايا فساد، حتى يتم الترخيص لهم بصرف بعض الأموال.

في إطار القانون دون غيرهم، مهما كان الحال وكانت الظروف.

وقالت مصادر رسمية في القطاع المالي، إن كل بنك لديه نسخة من التوقيع الإلكتروني.

للمتصرف الإداري في الحسابات البنكية التي «لا تزال مجمدة».

-على حد تعبيرها- ولا يسمح بصرف ما بداخلها من مال إلا في إطارجد محدود يكون بترخيص حصري للمتصرف دون غيره.

وأكدت أن التعليمات التي تلقتها البنوك تقضي بإمكانية استقبال هذه الحسابات للأموال، أما صرف ما بداخلها فيبقى مستحيلا.

وأشارت إلى أنه تم تجميد حسابات بنكية تخص خمسة فروع من أحد المجمعات التي يوجد ملاكها في السجن.

وأكدت أن هذا الأخير يسير حاليا من طرف متصرف إداري.

وبخصوص رفع التجميد عن قرار منح قروض بنكية لفائدة الراغبين في خلق استثمارات.

ردت مراجع «النهار» أن لجان منح القروض في المؤسسات البنكية استأنفت مهامها .

ومنحت عدة قروض تخص مستثمرين عموميين، أما الخواص -تضيف مصادرنا-.

فإن العملية تتم بحذر كبير تفاديا للوقوع في قضايا تبديد المال العام.

وأشارت إلى أن مركب الحجار استفاد مؤخرا من قرض مالي قدر بثلاثة آلاف مليار دينار أي ثلاثمئة ألف مليار.

تنفيذا لأوامر الوزير الأول نورالدين بدوي، يشرع في تسديدها بعد سنة من الآن أو أكثر.

وقد عرفت قضية منح قروض بنكية حالة جمود شبه كلي منذ شروع السلطات في محاسبة ما أسمته بالعصابة.

و التي شملت رجال مال وأعمال ومسؤولين سامين في الدولة اتهموا باستلام ومنح امتيازات غير مبررة والتلاعب بالمال العام.

أدت إلى الزج بهم في سجن الحراش، في انتظار استكمال التحقيقات وصدور الأحكام النهائية التي توبعوا بها.