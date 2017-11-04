300 إعذار للمرشّحين بسبب “لافيشاج” العشوائي

وجّهت الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات خلال هذا الأسبوع، 300 إعذار للأحزاب السياسيةبسبب الملصقات العشوائية.

رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قال اليوم، إنّ العديد من المرشحين، لم يحترموا الأماكن المخصصة للملصقات.

بحيث “سادت بعض مظاهر عدم الانضباط من خلال الإلصاق أمام المساجد والمدارس وحتى على الحافلات”، حسب دربال.

وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنّ مصالح هيئته وجّهت خلال هذا الأسبوع نحو 300 إشعار.

على شكل تنبيه وإخطار وقرار للأحزاب وللجهة المنظمة للإنتخابات،ممثلة خاصة في الولاة،تدعوهم فيها لتصحيح الخلل والإلتزام بالنصوص القانونية.