قامت قوّات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 1150 طفل منذ بداية العام الحالي، فيما لايزال 300 طفل في سجونها.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

أن سلطات الاحتلال نفذت عدة انتهاكات بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم بدءا من الطريقة الوحشية.

التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.

ناهيك عن إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ، خلال عمليات الاعتقال ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب.

وضربهم بشكل مبرح وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة لهم وتهديدهم وترهيبهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإصدار الأحكام غيابيا.

وذكر بيان إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000 ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني.

تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما، مشيرا أن عدد الأطفال لفلسطينيين ارتفع عام 2005 وبلغ أكثر من 400 طفل.

ياسمينة/ الوكالات