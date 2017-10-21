تواجد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، ضمن قائمة أسوأ تشكيلة مرت على نادي “رين” في آخر 20 سنة الماضية.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قائمة أسوأ لاعبي نادي “رين” والتي ضمت حارس الخضر مبولحي.

حيث ورد إسم مبولحي، نظرا لأرقامه مع ناديه “رين”، منذ انضمامه إليه موسم 2016، قادما من نادي أنطاليا التركي.

واعتمد مدرب “ران”، غوركيف، على مبولحي، في مباراة واحدة فقط كانت في مواجهة تولوز، وتلقى 3أهداف كاملة.

ويعد مبولحي صاحب الـ31 عاما، الحارس الثالث ضمن تشكيلة المدرب غوركيف في نادي “ران”، بعد الحارسين عبد الله ديالو وغيرتوموناس.

للذكر ينتهي عقد رايس وهاب مبولحي مع ناديه الحالي “ران” الفرنسي، الصيف المقبل.