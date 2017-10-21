“الكلاسيكو” في بولوغين .. “العميد” لوقف نزيف النقاط و”الكناري” للتأكيد

سيكون الجمهور الرياضي الجزائري عشية اليوم ابتداءً من الساعة 17:45، على موعد مع “كلاسيكو” واعد بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل.

وسيحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين، “الكلاسيكو” برسم الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى، باعتبار أنّ ملعب 5 جويلية غير جاهز .

ويسعى “العميد” لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم أمام “الكناري” بعد سلسلة النتائج السلبية، خاصة أنه لم يفز منذ الجولة الأولى.

ستكون مهمة المدرب “كازوني” في غاية الصعوبة في ظل غياب كل من دمو وعزي عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.

كما يسعى شبيبة القبائل لتأكيد الفوز المحقق الثلاثاء الماضي أمام اتحاد الحراش، وبالتالي يسعى “الكناري” لمواصلة تسجيل النتائج الإيجابية.

وستعرف أيضا تشكيلة المدرب “شاي” بعض الغيابات أبرزها صانع الألعاب سليم بوخنشوش، وذلك بسبب الإصابة.

سيعتمد المدرب “شاي” على الشاب “جوبا أوقاسي” في وسط الميدان، كما ستعرف هذه المباراة عودة اللاعب فرحاني بعد استنفاذه العقوبة.

الإثارة ستكون منتظرة في المدرجات، خاصة وأن “ألتراس” المولودية تحضر لإحتفالية كبيرة بعد مرور 10 سنوات من الوجود.