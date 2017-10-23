30 يوما فقط أمام مكتتبي عدل لتسديد 17 مليون سنتيم

راسلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مكتتبيها لسنة 2001 الذين تسلموا مفاتيح مساكنهم قبل عملية تحيين الملفات، لدفع الشطر الثاني والثالث أو الثالث والرابع بالنسبة للذين سبق لهم دفع الشطر الأول والثاني قبل تسلم المفاتيح، حيث تقدر قيمة كل شطر بـ5 من المئة من القيمة الإجمالية للمسكن.
وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن وكالة عدل قد راسلت كافة المكتتبين المعنيين عبر مسؤولي الأحياء، بغرض تسلم أوامر دفع الشطر الثاني والثالث أو الثالث والرابع حسب حالة كل مكتتب، والتي يكون فيها المكتتب ملزما بدفع 10 من المئة قيمة الشطرين معا، والتي تتراوح بين 14 مليون للشقة من ثلاث غرف و17 مليون سنتيم للشقة ذات أربع غرف.
منحت الوكالة حسب ذات المصادر، المكتتبين مهلة 30 يوما فقط لتسديد الشطرين مجتمعين، حيث تم تسليم أوامر الدفع على مستوى مكاتب الأحياء خلال فترة تسديد فواتير الإيجار الشهرية المستحقة، أين شرعت في إلزام المكتتبين القدامى المستفيدين من المسكن بدفع كافة الأقساط الخاصة بالمسكن، وهي 25 من المئة من قيمة الشقة، كما ينص عليه القانون.
وسدد أغلب المكتتبين الذين تسلموا مفاتيح مساكنهم قبل إعادة تحيين ملفات عدل 2001 و2002 سنة 2013، الشطرين الأولين المقدرين بنسبة 10 و5 من المئة على التوالي، فيما تبقى لهم الشطر الثالث والرابع بنسبة 5 من المئة لكل شطر بغرض الوصول إلى نسبة 25 من المئة التي يتطلب تسديدها على شكل أقساط.
وتم تعديل قانون الدفع بالنسبة لمكتتبي عدل “1” و”2″ بخصوص فترة تسديد الأقساط وقيمة المسكن، حيث أصبح ضروريا تسديد كافة الأقساط قبل تسلم المفاتيح، وهي المقدرة بـ25 من المئة من قيمة المسكن، فيما تم أيضا رفع قيمة المسكن مقارنة بمكتتبي عدل “1” الذين تسلموا شققهم قبل تحيين الملفات، حيث أصبح سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون بدل 140 مليون سنتيم والشقة من 4 غرف 270 مليون، بدلا من 170 مليون سنتيم.
وأمرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بضرورة تسديد قيمة القسطين خلال فترة لا تتجاوز الشهر، بهدف توفير نوع من التمويل لاستكمال باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز.
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