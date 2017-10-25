الواقعة شهدتها مؤسسة تربوية في زرالدة بالعاصمة

أقدمت أستاذة رياضة بإحدى المؤسسات التربوية في زرالدة، على الاعتداء على زميلتها العاملة كعون رقن، وضربها ضربا مبرحا، بالإضافة إلى إهانتها وشتمها ووصفها بأقبح العبارات.

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى نهاية الموسم الدراسي المنصرم، عندما كانت الضحية بصدد نقل علامات التلاميذ على جهاز الإعلام الآلي، أين جاءت إليها مراقبة وأخبرتها أن المتهمة تطلب منها إعادة وحدة الذاكرة «الفلاش ديسك» الخاص بعلامات تلاميذها، غير أن هذه الأخيرة لم تبال بالأمر، مما جعل الأستاذة المتهمة تفقد السيطرة على أعصابها وتدخل في حالة هيستيرية، حيث تركت قاعة الامتحان التي كانت مكلفة بحراستها وتوجهت إلى مكتب الضحية، أين تهجمت عليها وأبرحتها ضربا، ناهيك عن سبها وشتمها ودفعها، لتلوذ بعدها بالفرار، لتقرر الضحية مقاضاة المتهمة التي تم توقيفها عن العمل.

وخلال جلسة المحاكمة التي عرفت غياب المتهمة، طالبت الضحية بقبول تأسيسها طرفا مدنيا في القضية، مع إلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 200 ألف دينار، جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بها.

واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمة.