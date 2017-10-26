إفتتاح مهبط للـ “مروحيات” بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إفتتاح مهبط للـ “مروحيات” بوهران
بقلم إيمان ضيف الله

تمّ اليوم الخميس استلام مهبط المروحيات الجديد الخاص بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” بوهران وتنظيم هبوط تجريبي لمروحية.

و يمتلك هذا المهبط الذي يتربع على مساحة 1 هكتار، طاقة استقبال مهمّة لعدّة مروحيّات في آن واحد.
و أنه يستطيع استقبال أكبر المروحيات التي يصل وزنها إلى 7 أطنان و طاقة نقلها إلى 40 شخصا .
وقامت إدارة المؤسسة بتنظيم هبوط تجريبي لمروحية خاصة بالإنقاذ تابعة للقوات الجوية الجزائرية محبط المروحيات الذي تمّ إنجازه،ضمن مشروع وطني قابل للإستغلال.
ويهدف إلى إقامة مهابط للمروحيات في عدة مناطق عبر التراب الوطني.

طالع أيضا:

“مجمّع النهار” يكرّم قيصر الأغنية الأمازيغية “إيدير”

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

  • إفتتاح مهبط للـ "مروحيات" بوهران

    تمّ اليوم الخميس استلام مهبط المروحيات الجديد الخاص بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" بوهران وتنظيم هبوط تجريبي لمروحية. و يمتلك هذا المهبط الذي يتربع على مساحة…

  • طابع بريدي تحت شعار "التبرع بالدم"

    شرعت اليوم الخميس مكاتب البريد الرئيسية بالولايات الـ48 في بيع طابع بريدي، بقيمة مالية رمزية قُدرت بـ25 دينارا. وحسب بيان للمديرية العامة لبريد الجزائر، فإن غلافا…

  • عودة المواطن المختفي بتيزي وزو

    أعلنت مصالح الأمن، اليوم الخميس، عن عودة "علان فريد"، القاطن بقرية "تزورت" الواقعة ببلدية بوزقن، بعد غياب دام 24 يوما.     حسب ذات المصدر، فإنّ "علان" البالغ…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital