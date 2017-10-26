تمّ اليوم الخميس استلام مهبط المروحيات الجديد الخاص بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” بوهران وتنظيم هبوط تجريبي لمروحية.

و يمتلك هذا المهبط الذي يتربع على مساحة 1 هكتار، طاقة استقبال مهمّة لعدّة مروحيّات في آن واحد.

و أنه يستطيع استقبال أكبر المروحيات التي يصل وزنها إلى 7 أطنان و طاقة نقلها إلى 40 شخصا .

وقامت إدارة المؤسسة بتنظيم هبوط تجريبي لمروحية خاصة بالإنقاذ تابعة للقوات الجوية الجزائرية محبط المروحيات الذي تمّ إنجازه،ضمن مشروع وطني قابل للإستغلال.

ويهدف إلى إقامة مهابط للمروحيات في عدة مناطق عبر التراب الوطني.