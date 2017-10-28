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“سوسطارة” و”العقيبة” في داربي عاصمي مثير بـ”ست نقاط”

الرياضة
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“سوسطارة” و”العقيبة” في داربي عاصمي مثير بـ”ست نقاط”
بقلم بلال.ع

سيكون ملعب عمر حمادي ببولوغين عشية اليوم مسرحا لداربي عاصمي واعد بين إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد برسم الجولة الــ9.

يتطلع أبناء “سوسطارة” إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، عندما يستقبلون شباب بلوزداد المُنهار جراء المشاكل الداخلية التي تعصف به.

بينما يُعول رفقاء حامية العائد من الإصابة، على العودة بالنقاط الثلاث من ملعب بولوغين بالرغم من صعوبة المأمورية.

وستعرف تشكيلة المدرب الصربي تودوروف غياب ستة لاعبين خمسة منهم مصابين وهو ما سيضع مدرب الشباب في ورطة حقيقة.

وعن قائمة اللاعبين التي ستغيب عن الداربي العاصمي أمام إتحاد العاصمة هي كالأتي: بوشار المُعاقب، سالمي، تريكات، بلايلي، شبيرة وعريبي.

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