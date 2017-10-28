سوسطارة تقسو على الشباب برباعية

انتهى الداربي العاصمي الذي جمع اتحاد العاصمة بشباب بلوزداد بفوز ساحق لأبناء سوسطارة بنتيجة 4-0.

واستقبل اتحاد العاصمة أبناء لعقيبة بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وافتتح اتحاد العاصمة باب التسجيل عند الدقيقة السادسة عن طريق مخالفة مباشرة لبن موسى بعدما اصطدمت كرته بالحائط البشري لتغالط الحارس صالحي.

واحتسب الحكم بوكواسة ركلة جزاء لاتحاد العاصمة عند الدقيقة 12 بعدما لمست الكرة يد المدافع نعماني داخل منطقة العمليات لينفذها زيري حمار بنجاح.

وواصل نعماني لمس الكرة باليد داخل منطقة العمليات في لقطة ثانية عند الدقيقة 22 ليحتسب الحكم بوكواسة ضربة جزاء ثانية لأصحاب الأرض نفذها اللاعب درفلو بنجاح.

وتمكن فريق سوسطارة من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق هجوم معاكس قاده مزيان الذي مرر كرة ميلمترية ناحية درفلو الذي حولها براسية محكمة في مرمى الحارس صالحي.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده من النقاط إلى 11 نقطة بعد مرور 9 جولات (لعب 6 فقط ) فيما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند 14 نقطة.