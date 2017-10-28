حصار على أنصار العميد في “براكني” ورشقهم بالحجارة

عاش أنصار مولودية الجزائر، أمسية سوداء في ملعب براكني بالبليدة، بعدما أقدم أشباه أنصار فريق مدينة الورود على محاصرتهم في الملعب وعدم السماح لهم بالمغادرة

وحسب شهود عيان، فإن بعض أشباه أنصار إتحاد البليدة أقدموا على رشق انصار العميد بالحجارة، وحاصروا الملعب حيث اضطر رجال الامن لاغلاق الملعب على “الشناوة” خوفا من حدوث إنزلاقات

ونشر عدة أنصار للعميد صورا لهم عبر حسابات خاصة بالشناوة في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك

في المقابل، شكر العديد من أنصار المولودية نظرائهم من إتحاد البليدة على الاستقبال الجيد الذي خصصوه لهم، مؤكدين أن ما حدث صدر من أشباه أنصار ليس إلا