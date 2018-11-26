32 عاماً على حادثة ملعب 20 أوت.. واش تبدل ؟

مضت 32 عاماً وماتزال ذكرى حادثة إنهيار مدرجات ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، في أذهان مشجعي كرة القدم في الجزائر.

ويصادف تاريخ 26 نوفمبر 1982، لقاء الجولة 7 من البطولة الوطنية بين نصر حسين داي ومولودية الجزائر بعنوان “ماجر-بن شيخ”.

والذي عرف حضورا قياسيا للأنصار لمشاهدة نجوم ملحمة “خيخون” بعد مونديال 1982، ما أدى لإنهيار المدرجات الجانبية لملعب 20 أوت.

وخلف الحادث وفاة عشرة مناصرين وإصابة أكثر من 500 مناصر، ليبصم على أكبر مأساة عارفتها الملاعب الجزائرية منذ الإستقلال.

وبالرغم من تلك الكارثة فإن الملعب، الذي يعود للحقبة الإستعمارية ماتزال أبوابه مفتوحة، على الغرار العديد من الملاعب ليظل دائما المناصر هو الضحية.

ويبقى أمل الجماهير الجزائرية هو رؤية ملاعب جديدة وعالمية تحفظ سلامتها وتعيد للكرة الجزائرية هيبتها وصورتها.