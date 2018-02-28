النهار أونلاين

بسبب التلاعب بالقوائم وتقديم أسماء وتأخير أخرى
عاد، صبيحة أمس، العشرات من مكتتبي مساكن «عدل 2» بولاية غليزان، للاحتجاج مرة ثانية في أقل من شهرين، وتجمهروا…
تستمرمعاناة مرضى الثلاسيميا بالجزائر جراء ندرة الأدوية وأكياس الدم، ما زاد في تفاقم أوضاعهم الصحية.
كما تسبب نقص حادا في الكريات الحمراء ويستلزم علاجها نقل الدم…
أجبر الإنتشار المخيف داء الحصبة أو ما يعرف بالبوحمرون الأولياء من كسر هاجس الخوف من اللقاح.
حيث حصد البوحمرون لعدد من الضحايا ما دفع الأولياء لأخذ…
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