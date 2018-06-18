4 جرحى منهم شرطيان بعد “معارك” بين باعة “الطروطوار” يوم العيد

المواجهات شارك فيها شباب حيين في عين الكبيرة بسطيف

وقع، ليلة أول أمس، اشتباك عنيف بين شباب حي “الكومينال” وحي “عين الطويلة” ببلدية عين الكبيرة شمالي ولاية سطيف، شارك فيها أكثر من 200 شاب.

الاشتباكات بدأت عشية يوم العيد بسبب خلاف ومناوشات بين شابين على احتلال مساحة لعرض طاولة لبيع التمر والحلويات عشية العيد، في إحدى شوارع المدينة، حيث تدخل بعض العقلاء لفك هذه المناوشات واحتواء الوضع، غير أن هذه الخلافات بين الطرفين بقيت قائمة إلى غاية مساء أمس، أين اندلعت اشتباكات عنيفة بين شباب الحيين باستعمال الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة وسط المدينة.

وتحولت نحو مقر البلدية التي حاول بعض الشباب تخريب باب المقر، غير أن عناصر الأمن الوطني كانت لهم بالمرصاد، وتم احتواء الوضع وحماية الممتلكات العامة، ليتنقل بعد ذلك هؤلاء الشباب إلى غابة عين الكبيرة، أين وقعت خلافات واشتباكات عنيفة بينهما، حيث قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 9 في شطره المؤدي إلى مقر البلدية إلى غاية الحادية عشرة ليلا، مما تسبب في خلق طوابير من السيارات الوافدة إلى مركز البلدية.

مما تطلب تدخل قوات مكافحة الشغب من الولاية لفتح الطريق واحتواء الوضع وتفرقة هؤلاء الشباب، ليقوم البعض منهم برشق عناصر الأمن وإصابة اثنان منهما بجروح خفيفة، كما أصيب شابين بجروح تم نقلهما لتلقى العلاجات الأولية، فيما لم يتم توقيف أي أحد من المتسببين في انتظار نتائج التحقيقات.