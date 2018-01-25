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حجز 4 حاويات “شكولاطة” قادمة من تركيا استوردها مجهول

أخبار الجزائر
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حجز 4 حاويات “شكولاطة” قادمة من تركيا استوردها مجهول
بقلم حبيبة محمودي

توجد حاليا في بومرداس وتحقيقات جمركيــة معمقة لمعرفة المتورط

إلى ذلك، علمت النهار من مصادر جمركية، بأن أول قضية احتيال من المستوردين، منذ الفاتح جانفي الجاري وإلى غاية اليوم، تمثلت في إدخال أربع حاويات تحوي مرطبات «حلويات» تحايل صاحبها على أعوان الجمارك باستغلال التعريفة الجمركية.

حيث تم التفطن لها وحجز الحاويات بولاية بومرداس التي تخضع إلى تحقيقات معمقة أثبتت أولى نتائجها بأن اثنين منها محملتان بـ«شكولاطة» يرجح أنه تم استيرادها من تركيا، ورفضت مراجع «النهار» إعطاء المزيد من التفاصيل في القضية التي لا تزال قيد التحقيق.

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التعليقات (1)

  • ali

    لو كانت هناك عقوبات صارمة و مشددة بالسجن 20 سنة فما فوق و مصاضرت الاملاك لما تجراء احد على خرق القانون .

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