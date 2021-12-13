4 سنوات سجنا نافذا لوالي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بسبب الفساد

أصدر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد أحكاما في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بعدما تمت متابعته في قضايا فساد.

وقد تم إدانة والي الجلفة السابق حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. وذلك بتهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير عن طريقة المنح العشوائي و الغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. و التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

وقد أصدرت المحكمة أحكاما بإدانة أيضا كل من الأمين العام السابق لولاية الجلفة. ووالي متقاعد (ح.م.ع) بعقوبة عامين حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. بالإضافة كذلك إلى إدانة رئيس المجلس الشعبي الولائي سابقا بالجلفة (ط.ب) بعقوبة عامين حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما أدانت المحكمة مديرة وكالة عقارية (ب.ن) بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. ناهيك عن إدانة باقي المتهمين بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ و 500 ألف دج غرامة

فيما تم إصدار أحكام بالبراءة لمدير الصناعة سابقا بولاية الجلفة (م.م). و مدير الصناعة سابقا (ح.ع) و مدير مديرية الأراضي الفلاحية(ب.ع) مع رفع إجراء الرقابة القضائية عنهم. كما تم إلغاء كل العقود و القرارات الولائية والترخيض و عقود الإمتياز و رفع الحجز عن المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق.

ووجهت للوالي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة. رفقة متهمين اخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير و تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة .

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