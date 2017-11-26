أكد ميلود حمدي مدرب إتحاد العاصمة، غياب 4 عناصر مؤثرة في تشكيلة فريقه عن مباراة الداربي أمام العميد هذا الثلاثاء.

وقال حمدي في الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم: “مزيان يغيب للإصابة، حمزاوي مريض، وسعيود لن يشارك، ومفتاح المعاقب”.

وتأتي هذه الغيابات بمثابة ضربة موجعة للمدرب الجديد لـ” سوسطارة” وهو الذي كان يعول على الجميع من أجل الفوز يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى أكد حمدي أن فريقه واع بالمسؤولية وأنه لم يحضر بشكل خاص لمباراة الداربي

وقال: “مهما كان إسم المنافس ونوعية المباراة، هدفنا يبقى واحد وهو تحقيق الفوز”.