 4 قتلى في حوادث مرور بخراطة ثالة حمزة بني جليل وبجاية

سجلت ولاية بجاية اليوم الإثنين حصيلة ثقيلة من ضحايا حوادث السير بلغت 4 قتلى خلال 24 ساعة الأخيرة.

حيث خلف حادث إنحراف شاحنة بالمكان المسمى تعونين جرمونة بلدية ودائرة خراطة شرق بجاية في وفاة شخص يبلغ من العمر 34 سنة.

كما لقي شخص يبلغ من العمر 42 سنة مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بشاحنة نصف مقطورة في المكان المسمى الجامع أوساكة بلدية تالة حمزة.

وبعاصمة الولاية لقيت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات حتفها دهسا من مركبة لفضت أنفاسها الأخيرة بمستشفى المدينة.

بينما الضحية الرابعة في حوادث مرور 24 ساعة الأخيرة عجوز تبلغ من العمر 62 سنة توفيت في حادث إنحراف سيارة بمنحذر بالطريق الولائي رقم 7 بلدية بني جليل.