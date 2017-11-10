كُرم مراد مازار رئيس الإتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي، من قبل أربع هيئات خلال تواجده في قطر لحضور الندوة الدولية للأمن والأمن في المنافسات الدولية بقطر.

وأعلن مازار أنه أهدى كل الجوائز والتكريمات التي حصل عليها إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وكان أكبر تكريم من طرف لجنة المؤتمر الدولي للسلامة و أمن الأحداث الكبرى، المتكونة من الأنتربول و اللجنة العليا للمشاريع و الإرث.

تاني تكريم من طرف الأكادمية الأولمبية ، أما الثالث فقد جاء من طرف لجنة اللإتحاد العربي لرياضة المرأة، و الرابع من طرف قناة الكأس الرياضية القطرية.