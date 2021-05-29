41 ألف دينار تكاليف الحجر “للزماڨرة “والتسديد عند إقتناء التذكرة

أصدرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مساء اليوم بيانا بخصوص الفتح الجزئي للحدود الجوية وبرنامج الرحلات الدولية المقرر بداية من أول جوان 2021.

كما حددت تكاليف الحجر للمغتربين العائدين إلى الجزائر وهذا في إطار التدابير المتخدة من طرف الحكومة الجزائرية لمحاربة جائحة كورونا والحد من إنتشار الفيروس.

ووفق بيان الجوية الجزائرية قدرت تكاليف الحجر للمغتربين العائدين إلى الجزائر بـ 41 ألف دينار جزائري. ويتم تسديد هذه التكاليف عند إقتناء تذكرة السفر كما تشمل التكاليف الإيواء ،النقل وتحاليل PCR

وأضاف بيان الجوية الجزائرية أن بيع التذاكر يتم عبر وكالات الجوية الجزائرية بالجزائر والدول المعنية بالرحلات. كما ستكون التذاكر متوفرة أيضا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.