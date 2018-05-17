بالصور.. إفتتاح 4 مساجد جديدة في بسكرة

فتحت 4 مساجد بولاية بسكرة أبوابها أمام المصلين اليوم الخميس بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

هذه المساجد ستشرع في استقبال المصلين لأداء شعائرهم الدينية ابتداء من اليوم ويتعلق الأمر ب 3 مساجد بعاصمة الولاية.

متمثلة في مسجد عبد الله بن عمر ومسجد الحسن بن علي ومسجد الصادق بالهادي بالإضافة إلى مسجد عبد الرحمان بعوف بمدينة أولاد جلال.

وقد حصلت هذه المساجد على تراخيص لأداء صلاة الجمعة إلى جانب الصلوات الخمس بتأطير رسمي.

ويمكنها استيعاب ما يفوق 1500 مصلي لكل مسجد حسب ذات المصدر.

جدير بالإشارة أن ولاية بسكرة تتوفر على شبكة من المؤسسات الدينية متمثلة في 257 مسجدا ومصلى.

فضلا عن عديد الزوايا على غرار الزاوية المختارية بأولاد جلال وزاوية علي بن عمر بطولقة يمكنها استقبال ما يفوق 250 ألف مصلي.