عاجل


بالصور.. إفتتاح 4 مساجد جديدة في بسكرة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. إفتتاح 4 مساجد جديدة في بسكرة
بقلم مصطفى.ق

فتحت 4 مساجد بولاية بسكرة أبوابها أمام المصلين اليوم الخميس بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

هذه المساجد ستشرع في استقبال المصلين لأداء شعائرهم الدينية ابتداء من اليوم ويتعلق الأمر ب 3 مساجد بعاصمة الولاية.

متمثلة في  مسجد عبد الله بن عمر ومسجد الحسن بن علي ومسجد الصادق بالهادي بالإضافة إلى مسجد عبد الرحمان بعوف بمدينة أولاد جلال.

وقد حصلت هذه المساجد على تراخيص لأداء صلاة الجمعة إلى جانب الصلوات الخمس بتأطير رسمي.

ويمكنها استيعاب ما يفوق 1500 مصلي لكل مسجد حسب ذات المصدر.

جدير بالإشارة أن ولاية بسكرة تتوفر على شبكة من المؤسسات الدينية متمثلة في  257 مسجدا ومصلى.

فضلا عن عديد الزوايا على غرار الزاوية المختارية بأولاد جلال  وزاوية علي بن عمر بطولقة يمكنها استقبال ما يفوق 250 ألف مصلي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

  • فتح مقهى 257 شهيد بالبويرة

    افتتح بولاية البويرة مقهى يحمل اسم "مقهى 257 شهيد"، تخليدا لشهداء تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك أفريل الماضي. يشار إلى أنّ الطائرةالعسكرية، تحطمت بعد إقلاعها مباشرة ،…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital