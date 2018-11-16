5 بالمائة من الجزائريين مصابون بالإنسداد الرئوي

قالت سامية ماحي تاريغت، رئيسة مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا، إن 5 بالمائة من الجزائريين يعانون من الإنسداد الرئوي.

مضيفة أن الإنسداد الرئوي مرض تنفسي يصيب القصبة الهوائية للرئتين سببه الرئيسي التدخين، خاصة عند الفئة العمرية ما فوق 40 سنة.

مشيرة إلى أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة تكون عند الأشخاص البالغين ما فوق 40 سنة.

لأن المرض يصيب أكثر الفئة العمرية فوق 40 سنة، و16 بالمائة منهم من المدخنين.

من جهته أكد رشيد سعداوي رئيس الجمعية الوطنية للتضامن مع مرضى التنفس، أنّ الجهاز الخاص بمرضى التنفس لا يتم تعويضه.

من قبل الضمان الإجتماعي والذي يصل إلى 20 مليون سنتيم، وهو ما يصعب اقتناؤه عند المصابين بالإنسداد الرئوي.