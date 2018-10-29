5 جامعيين يقرصنون حساب محرز على الفايسبوك.. ويخططون لسرقة صفحات مليونية تحضيرا للرئاسيات!

أحدهم قال إنه كان يقوم ببيعها مقابل 15 مليونا لجمع تكاليف الهجرة إلى أوروبا

عمليات القرصنة كانت تتم بواسطة التضليل والتمويه.. وشكوى من إدارة «النهار» أطاحت بـ«الهاكرز»

استمع، صباح أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة لأفراد عصابة قرصنة معلوماتية تتكون من 5 أشخاص، اثنان منهم في حالة فرار، كانت تستهدف قرصنة حسابات كبرى المؤسسات والشخصيات على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».

حيث كانت الأهداف المفضلة للقراصنة الخمسة هي تلك الصفحات الفايسبوكية التي تحوز على متابعين بأكثر من مليون شخص، وذلك بهدف إعادة بيعها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15مليون سنتيم للهجرة إلى أوروبا.

وحسب مصادر «النهار»، فإن تفجير ملف القضية يعود إلى شكوى قيدها المدير العام لمجمع «النهار» الزميل أنيس رحماني، منذ حوالي 10أيام، لدى مصالح مخبر الأدلة الجنائية للدرك الوطني في بوشاوي، بعد تعرض الصفحة الرسمية للقناة على «الفايسبوك»لمحاولة قرصنة، قبل أن يتم استرجاعها فور اكتشاف اختراقها.

وبعد تحريات معمقة من قبل فرقة الدرك الوطني وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لباب الزوار التابعة لأمن ولاية الجزائر، تبين أن أفراد العصابة قاموا بقرصنة حساب «الفايسبوك» لطالب جامعي من ولاية الطارف يدرس تخصص الإعلام الآلي.

حيث قام الجناة الخمسة وهم كلهم طلبة جامعيون باستخدام الحساب المخترق، في محاولات قرصنة صفحة «النهار» لإبعاد الشبهات.

ورغم تلك الخدعة التقنية، إلا أن محققي الدرك والشرطة تمكنوا من تحديد هويات الفاعلين، الذين كشفت التحقيقات بشأنهم أنهم طلبة جامعيون يدرسون تخصص التاريخ والجغرافيا وتتراوح أعمارهم بين 19 و21 سنة وينحدرون من منطقة العاشور بالعاصمة وآفلو بولاية الأغواط وتلمسان.

ليتم توقيف ثلاثة منهم بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس، فيما لايزال اثنان آخران في حالة فرار.

وحسب مصادر «النهار»، فإن التحقيقات مع المتهمين كشفت أنهم قاموا بعدة عمليات قرصنة على غرار صفحة لاعب كرة القدم النجم الجزائري، رياض محرز، حيث نشروا عليها عبارات تفيد بأنه يعلن عن اعتزاله لعب كرة القدم، وهو الخبر الذي جرى تداوله عبر عدة مواقع وقنوات إعلامية وسبّب للاعب مشاكل كبيرة.

وبعد مواجهة المتهمين الثلاثة عبر جميع مراحل التحقيق القضائي، اعترف اثنان منهم بالجرم المنسوب إليهما، وقالا إن أحدهما كان يقوم بقرصنة الحسابات عبر «الفايسبوك» بهدف إعادة بيعها وجمع المال للسفر إلى الخارج وتحديدا إلى إسبانيا، حيث أنه تمكن من جمع مبلغ 55 مليون سنتيم.

فيما أكد الثاني أنه لم يشارك في القرصنة وإنما اشترى بعض الحسابات مقابل أموال لصفحات تحوز على عدد كبير من المتابعات والإعجابات.

كما اعترف المتهمون من خلال التصريحات التي أدلوا بها أمام الجهات المكلفة بالتحقيق، أنهم كانوا بصدد قرصنة حسابات أخرى تحضيرا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهم الثلاثة، مساء أمس، قرر وكيل الجمهورية إحالتهم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية على مستوى المحكمة، بعدما تأسس مجمع «النهار» طرفا مدنيا في القضية.

وإلى جانبه الشاب الذي تعرض حسابه على «الفايسبوك» للقرصنة لاستعماله في عمليات الاختراق والقرصنة، ليصدر في حق المتهمين الثلاثة أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.