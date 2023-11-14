5 سنوات حبسا نافذ لعضو سابق بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور لتورطه في “فضيحة رشوة”!

أدانت محكمة الجنح بشراقة صبيحة اليوم عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العاشور سابقا و منتخب. ورئيس لجنة البناء و التعمير المدعو “س.ط” بعقوبة 5 سنولت حبس نافذ مع حكما يقضي بالبراءة لشريكه المدعو “ك.ب”. و ذلك بعد متابعتهما بتهم فساد و رشوة تخص رخة بناء.

وجاءت هذ الاحكام بعد ان وجهت لهما تهم تتعلق بجنحة طلب قبول مزية غير مستحقة لاداء عمل. و تهمة إساءة استغلال الوظيفة و المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة و كذا تهمة المشاركة في طلب قبول مزية غير مستحقة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال إستنادا لمادار بجلسة المحاكمةالسابقة تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا شهر جويلية الفارط.

وتعلق الأمر بمسيريين لترقية عقارية “م.ي” و “ق.ف”، ضد المتهمين ، وتضمنت الشكوى أن الضحية “ق.ف”. تقدمت بطلب للبلدية من أجل تجديد رخصة البناء تخص مشروع ترقية عقارية بمنطقة العاشور يضم 26 شقة. الا أن الضحية و بعد تقديم ملفها الاداري للحصول على الرخصة، تعرضت لمحاولة ابتزاز بعدما طلب منها المتهم “س.ط” منحه مبلغ مالي بقيمة 2 مليار سنتيم مقابل استفادتها من رخصة البناء.

وللتذكير سبق و ان التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة الاسبوع الماضي، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهمين في قضية الحال ،و بعد المداولة اصدرت القاضي صبيحة اليوم الحكم السالف ذكره.